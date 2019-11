De kommende år vil byde på både diesel, gas og el

SCANIA’S BUSDIREKTØR I DANMARK:

Torsdag 31. oktober 2019 kl: 12:56

Af: Redaktionen Erik Rolvung har indtrykkene fra busmessen - Busworld 2019 - i frisk erindring. Busmessen, der i år fandt sted i Bruxelles viste det nyeste - og det, der er lige på vej. Også fra Scania.





- Vi har lanceret vores el-bus i et helt nyt busprogram, som indenfor et par år vil være komplet udbygget indenfor el, gas og diesel busser, siger han. Med udgangspunkt i det, som Scania’s busprogram rummer, mener Erik Rolvung, at han og kollegerne kan levere det meste af det, kunderne efterspørger i de næste par år.











her: Interesserede kan læse hele interviewet med Erik Rolvung i Magasinet Bus 10 - 2019, der frit kan hentes





© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.