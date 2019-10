Renovationsfirma tipper med fire-akslet trailer

Onsdag 30. oktober 2019 kl: 10:15

Af: Redaktionen Den nye tiptrailer, der er leveret med fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og lift på første og fjerde aksel, og hvor fjerde aksel også er selvstyrende, er bygget op over et chassis med længdevanger opsvejst i boks-profil med stærke tværvanger og forstærkninger.I begge sider er der monteret et lukket cyklistværn.Selve tipkassen har udvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem - og kornlem. Siderne er bygget op af 40 mm alu-profiler med 2,5 mm indvendig godstykkelse og 2,0 mm udvendig godstykkelse. De er derudover beklædt med 10 mm kunststog. Bunden er fremstillet af 7 mm alu-plade og beklædt med 11 kunststof.Bagenden påsvejst en 400 mm lang alu-skuffe i fuld brede med 500 mm sider og en hældning på 15 grader. Forrest er der monteret en arbejdsplatform i galvaniseret stål med sikkerhedsgelænderTraileren er forsynet med kost- og skovlbeslag og automatisk rullepresenning.Den nye trailer er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/SBrians Renovation ApS råder over en maskinpark med kranbiler, kærre, containerbiler, slamsugere, gummigeder med videre.