Rederi aflyser færgekøb

Tirsdag 29. oktober 2019 kl: 17:22

Af: Redaktionen Aftalen betød også, at Moby omvendt skulle købe de to passagerfærger, der i øjeblikket sejler på Amsterdam-Newcastle »King Seaways« og »Princess Seaways«.





DFDS forventede, at aftalen kunne afsluttes i anden halvdel af oktober, men kan konstatere, at Moby ikke har været i stand til at opfylde leveringsbetingelserne i aftalen. Derfor har DFDS aflyst handlen.







DFDS vil fortsætte med at undersøge mulighederne for at forny færgerne på ruten mellem Amsterdam og Newcastle som en del af rederikoncernens strategi.







Revideret forventning for 2019

Den aflyste aftale betyder, at DFDS’ helårsforventningen til Særlige poster reduceres til -30 millioner kroner fra tidligere 70 millioner kroner, idet sidstnævnte indeholdt en forventet regnskabsmæssig gevinst på omkring 100 millioner kroner fra salget af to færger.









Forventningen til investeringer i 2019 reduceres til omkring 2,8 milliarder kroner mod tidligere 3,4 milliarder kroner, idet nettoinvesteringen i fornyelsen, inklusive salget af to færger, forventedes at udgøre omkring 1,0 milliarder kroner, hvoraf 650 millioner kroner forventedes betalt i 2019. De resterende 350 millioner kroner forventedes betalt i 2020.



