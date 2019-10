Dansk og slesvig-holstensk transportminister mødes i Kiel

Mandag 28. oktober 2019 kl: 14:05

Dr. Bernd Buchholz (Minister, Schleswig-Holstein, MWVATT)

Michael Pirschel (Schleswig-Holstein, MWVATT)

Andreas Matthes (Tyske Forbundsregering, BMVI)

Jens Assmann (Hamburg Chamber of Commerce)

Björn Ipsen (Chamber of Commerce and Industry Schleswig-Holstein)

Michael Otten (Business Development Corporation Schleswig-Flensburg)

Benny Engelbreht (Transportminister)

Anders Windfeldt Jensen (Transport- og Boligministeriet)

Thomas Dyhr Vestergaard (Region Syddanmark)

Torben Næss-Schmidt (Dansk Erhverv)

Michael Svane (Dansk Industri)

Jørgen Christensen (3F)

Af: Redaktionen Det er primært infrastrukturprojekter af særlig betydning for Jyllandskorridoren - Fra Hamburg-området og mod nord til Hirtshals og Frederikshavn - som er på dagsordenen, når transportminister Benny Engelbrecht (S) mandag mødes med de øvrige elleve medlemmer af Dansk-tysk transportkommission. På mødet vil repræsentanterne fra de to lande blandt andet drøfte tyske erfaringer med batteritog og projekter af fælles betydning for de to lande.- Tyskland er vores største handelspartner, og der handles i stigende grad på tværs af landegrænsen. Derfor er det afgørende, at infrastrukturen har optimale rammer, så trafikken kan glide bedst muligt mellem vores to lande. I regeringen ønsker vi at gøre transportsektoren grønnere, og i den sammenhæng er internationalt samarbejde afgørende. Derfor er kommissionen et vigtigt forum, hvor vi kan orientere hinanden om erfaringer og fremtidige projekter, som kan være med til at skabe en mere klimavenlig infrastruktur mellem landene, siger transportminister Benny Engelbrecht.I forbindelse med mødet vil transportminister Benny Engelbrecht desuden få mulighed for at diskutere Femern Bælt-forbindelsen bilateralt med transportminister Bernd Buchholz fra Slesvig-Holsten.Dansk-tysk transportkommission består af følgende:Fra tysk side:Fra dansk side: