En ny renovationskran klarer nedgravede affaldscontainere

Mandag 28. oktober 2019 kl: 14:02

Af: Redaktionen Nedgravede containere bliver mere og mere populære som affaldshåndteringsløsning i byer rundt omkring - også i Danmark. Nedgravede affaldscontainere betyder, at renovationsopgaverne kan udføres mere effektivt med færre lastbiler. I stedet for traditionelle renovationsbiler, der tømmer mindre spande, bliver de nedgravede containere tømt med en lastbil med kran. For operatører, der arbejder i travle bygader, kan det imidlertid ofte være en stor udfordring at tømme disse containere på en sikker, effektiv og praktisk måde.Derfor har HIAB lanceret kranen S-HiPro 230W til indsamling af byaffald. HIAB S-HiPro 230W giver kunderne en stærkere, enklere og mere sikker kran-ydelse. Stærkere, fordi den lettere kran har en 30 procent øget løftekapaciteten. Enklere, fordi kranføreren med meget lidt træning let kan styre kranen med maksimal præcision. Mere sikker, fordi en halvautomatisk lastcyklus beskytter kranføreren, omgivelser og udstyr.Sawo fremhæver nogle af de særlige egenskaber ved nye kran, som HIAB kalder for halvautomatisk bevægelse (SAM – Semi-Automatic Motion), der øger produktiviteten og reducerer risikoen for dyre skader ved at gøre det hurtigt og nemt for enhver chauffør at betjene kranen på en sikker og kontrolleret måde. Et enkelt betjeningsgreb udfører selvstyrende bevægelser, i stedet for at kranføreren individuelt skal styre sving, vippe, løfte og skyde ud.Sammen med kranspidsstyring (CTC - Crane Tip Control), der forenkler betjening ved hjælp af kun ét håndtag, et sensorsæt, der registrerer afstanden fra midten af kranen til affaldscontaineren og det avancerede fjernbetjeningssystem HIAB HiPro, sikrer denne ny HIAB-kran både kranoperatør og en lønsom forretning.