Natten til søndag bliver en time længere

Fredag 25. oktober 2019 kl: 11:38

Af: Redaktionen Rent praktisk betyder skiftet fra sommertid til normaltid, at når klokkerne natten til søndag 27. oktober ska til at slå tre, så slår de to endnu en gang.









EU-Kommissionen har foreslået, at sommertiden afskaffes. Men forhandlingerne i EU's ministerråd har endnu ikke resulteret i enighed om spørgsmålet blandt EU-landene.













