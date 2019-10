Danske Havne får ny bestyrelsesformand

Onsdag 23. oktober 2019 kl: 11:36

Havnenes næste store transformation

Øget samarbejde i Det Blå Danmark



Af: Redaktionen - Danske Havne er en brancheorganisation i fin form. Vi har i de seneste år professionaliseret og strømlinet organisationen, og vi er – som resten af branchen – kommet godt ud på den anden side af finanskrisen. Fokus ligger nu på en bæredygtig fremtid med nye muligheder for havnene, siger Ole Ingrisch og nævner kun en enkelt ting, han gerne havde fulgt til dørs i sin tid i formandsstolen:- Jeg ville gerne have afsluttet arbejdet med den nye havnelov, men den er nu udskudt, og derfor er der nu også god tid til, at en ny formand kan sætte sig til rette og kæmpe for vores medlemmers interesser, når havneloven skal revideres. Det er Carsten den helt rette til.Den nye formand, Carsten Aa, er 55 år og bor i Odense.- Jeg vil gerne sige tak til Ole Ingrisch for det store arbejde, han har ydet for Danske Havne og for branchen i det hele taget igennem mange år. Det er en tung arv at løfte, men jeg glæder mig meget til at give mig i kast med udfordringerne, siger Carsten Aa.Lindø Port of Odense har med Carsten Aa i spidsen haft vokseværk de senere år. I dag skaber havnen ifølge en rapport fra SDU fra 2018 i alt over 6.500 arbejdspladser. Lindø i Munkebo, hvortil havnen flyttede ud fra Odense centrum i 2014, har gennemgået en omfattende specialisering, og der er investeret mange hundrede millioner kroner på det gamle værftsområde. Det er blandt andet erfaringerne fra denne transformation, som Carsten Aa vil drage nytte af i sin nye rolle.Da en stor del af landets erhvervshavne omkring årtusindskiftet skiftede ejere fra staten til kommunerne, gik en transformation af sektoren i gang, og Carsten Aa ser de kommende år som den næste store transformation for havnene.- Selvom der selvfølgelig er konkurrence mellem havnene i dag, så ser jeg os som en samlet branche, og det er også det, der skal løfte hele sektoren ind i fremtiden. Havnene vil blive yderligere specialiserede i takt med kommercialiseringen, og vi skal samarbejde endnu bedre end i dag for at imødekomme et nyt og ændret ønske fra markedet. Hvis vi indretter os efter en bæredygtig fremtid, vil der være endnu flere arbejdspladser og endnu mere vækst for havnene at generere, så de i endnu højere grad kan være vækstmotorer rundt omkring i hele landet. Industrien vokser, og det er i det billede, vi skal se havnene: Som dem, der betjener store dele af en voksende industri, siger Carsten Aa.Den nye formand har været direktør i Lindø Port of Odense siden 2005, og inden da var han ansat i Esbjerg Havn. Det er altså en mand, der efter mange år kender branchen indgående, og han har tænkt sig at fortsætte samarbejdet med de andre dele af Det Blå Danmark.- Vi hænger uløseligt sammen med rederierne, havnevirksomhederne, skibsmæglerne og hele den maritime industri, for Danmark er og bliver en søfartsnation, og vi er store og stærke, når vi løfter i flok. Havnene vil med mig i spidsen fortsat løfte vores del af opgaverne i Det Blå Danmark, hvor vi arbejder for at flytte mere gods fra asfalt til de blå motorveje. Det gavner miljøet, og det giver bedre sikkerhed og fremkommelighed på vejene. Som formand vil jeg samarbejde bredt for multimodale løsninger, så jeg vil også række hånden ud mod eksempelvis transport- og logistikbranchen. Og så skal havnene naturligt være en del af regeringens nye infrastrukturplan, det har manglet indtil nu, siger den nye formand for Danske Havne.