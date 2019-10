Støjskærmen blev billigere - og dermed længere

Onsdag 16. oktober 2019 kl: 14:04

Af: Redaktionen De første 2 kilometer af støjskærmen ventes at stå færdig i løbet af november. Den færdige og forlængede skærm på 5 meter i højden og en samlet længde på 2,7 kilometer forventes at være klar i foråret 2020.- Nu er vi snart i mål med den planlagte del af støjskærmen, som vi håber kommer de mange beboere langs Vestmotorvejen ved Bjæverskov til glæde allerede til november. Vi regner med, at vi kan få sat resten af støjskærmen op senest til maj næste år, men også gerne hurtigere, siger Christian Tolderlund, der er projektleder i Vejdirektoratet.Støjskærmen vil med forlængelsen dække hele motorvejsstrækningen fra vest for Bjæverskov og frem til den eksisterende støjvold ud for Vemmedrup.

Med forlængelsen af støjskærmen viser Vejdirektoratets beregninger, at næsten 700 boliger får reduceret støjen hørbart fra Vestmotorvejen, hvilket er omkring en tredjedel flere boliger end med den oprindelige løsning.





