Specialist har fået special-vogntog og ballast-kærre

Fredag 11. oktober 2019 kl: 11:37

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Forvognen er opbygget med en 30 tonmeter HIAB 302-kran med seks udskud, der giver en rækkevidde på 16,2 meter, og et lad på 5.300 mm i længden. Til forvognen hører en tre-akslet kærre, der er godkendt til både 24 tons og 36 tons totalvægt, hvilket giver mulighed for også at bruge kærren som ballastkærre. Både forvogn og kærre er udstyret med hydrauliske kædestrammere for surring af køreplader.Derudover har BMS også fået leveret en ny ballastkærre til deres 160 tm mobilkran. Den nye ballastkærre har en udvendig længde på 5.100 mm og en blokvognsbredde på 2.750 mm. Kærren er opbygget med styr passende for ballast, stativer for kroge samt støttebensplader, der er placeret for at opnå maksimal udnyttelse af lasteevne - og for at imødekomme et ønske om lav kørehøjde er bunden lavet i hårdttræ med metalplader over hjulene.