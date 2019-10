To chauffører og en anden medarbejder fik straksdomme

Torsdag 10. oktober 2019 kl: 11:43

Af: Redaktionen JydskeVestkysten skriver onsdag, at de tre dømte modtog straksdommene for dokumentfalsk. De to chauffører fik en betinget fængselsstraf på 30 dages fængsel, mens en administrativ medarbejder fik en betinget fængselsstraf på fire måneders fængsel.Under aktionen i tirsdags ransagede politiet også H.P. Therkelsens A/S hovedsæde i Padborg på baggrund af en mistanke om om dokumentfalsk i forbindelse med cabotagekørsel.Politikommissær Henrik Fobian fra Midt- og Vestsjællands Politi oplyser til JydskeVestkysten, at politiet efter aktionen og ransagningen hos H.P. Therkelsen A/S har en masse dokumenter, som vil indgå i den efterfølgende efterforskning.- Der vil være en videre efterforskning. Vi mener også, der er ulovlig cabotagekørsel, og det skal vi kunne bevise. Det tager noget tid at efterforske, fordi der er en masse taludtræk, der skal holdes op mod hinanden, siger politikommissær Henrik Fobian fra Midt- og Vestsjællands Politi ifølge Jydske Vestkysten.Efter aktionen tirsdag og dommen ved Retten i Roskilde onsdag peger Henrik Fobian på, at der er noget at komme fter rundt om kring hos transportvirksomhederne.- Hvis man kan lave én aktion på en dag og ende med det resultat, som vi har fået nu, så er der et problem derude. Vi håber selvfølgelig, det har en præventiv effekt, at vi nu kører målrettet på det, siger politikommissær Henrik Fobian ifølge JydskeVestkysten.