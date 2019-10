Udenlandske vognmænd fik bøder for manipulation

Onsdag 9. oktober 2019 kl: 12:01

Af: Redaktionen De tekniske undersøgelser af de to lastbiler, som personale fra Tungvognscenter Syd gennemførte ved kontrollen, viste, at der var manipuleret med de to lastbilers forureningsbegrænsede udstyr. Det udløste bøder til de to vognmænd på tilsammen omkring 60.000 kroner for manipulation.Derudover skal de to lastbiler forbi et værksted for at blive gjort lovlige igen, inden de får lov til at komme ud at køre på vejene igen.Tungvognscenter Syd under Sydøstjyllands Politi oplyser, at begge vognmænd har erkendt sigtelserne og betalt bøderne.