Tre medarbejdere fra Padborg-vognmand kom i grundlovsforhør

Onsdag 9. oktober 2019 kl: 11:51

Af: Redaktionen Sagen startede tirsdag, da Tungvognscenter Øst under Midt- og Vestsjællands Politi i samarbejde med to andre af politiets tungvognscentre i Danmark gennemførte en aktion rettet mod den sønderjyske vognmandsvirksomhed. De tre mænd er alle tilknyttet den pågældende vognmandsvirksomhed på forskellig måde og mistænkt for at have forskellige roller i sagen.Interesserede kan læse mere om sagen her:





© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.