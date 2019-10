Politiet anholdte chauffører og kontoransat hos vognmand i Padborg

Tirsdag 8. oktober 2019 kl: 17:06

Af: Redaktionen - Vi har iværksat denne aktion for at sætte en stopper for lovovertrædelser i vognmandsbranchen. Der skal være lige vilkår og ordnede forhold for de virksomheder, der lever af at køre med fragt, og hvis enkelte virksomheder lever højt på at snyde systemet, så skal de standses og bringes til ansvar for deres handlinger, siger politikommissær Henrik Fobian fra Midt- og Vestsjællands Politi, der oplyser, at politiet har stor fokus på ulovlig cabotagekørsel.Henrik Fobian peger over for dr.dk på, at han mener, at lovovertrædelser som dem, virksomheden er sigtet for, kan udløse bøder i millionklassen.Henrik Fobian fremhæver videre, at politiet mener, at den pågældende Padborg-virksomhed har fremvist falske fragtbreve, når politiet har kontrolleret firmaets biler.- Hver gang vi har standset dem, har vi fået fragtbreve, der viser, at de har ret til at køre cabotagekørsel, men vi mener, der er blevet fremvist falske fragtbreve, siger Henrik Fobian ifølge dr.dk.Ifølge Henrik Fobian minder den aktuelle sag fra Padborg om andre tidligere sager, hvor vognmænd har vist falske fragtbreve for at kunne køre mere end tre cabotageture i Danmark.Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at flere personer skal afhøres og virksomhedens dokumenter skal undersøges.









H.P. Therkelsen A/S' administrerende direktør, Peter Therkelsen, siger til JydskeVestkysten, at han er sikker på, at der ikke er lavet falske dokumenter.









- Men hvis det er sket, er det selvfølgelig beklageligt, siger Peter Therkelsen til JydskeVestkysten.









