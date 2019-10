Vorgnmand med speciale i specialtransport har fået to nye kærrer

Tirsdag 8. oktober 2019 kl: 09:16

Længdevanger opsvejset i I-profil med stærke tværvanger og forstærkninger - og cyklistværn i begge sider

Tipkasse i Hardox-stål

Bund fremstillet i 6 mm Hardox

Siderne fremstillet i 4 mm Hardox

Pendelbagsmæk i en højde på 600 mm

Afsætningsmulighed til tophængt bagsmæk indvendigt på fronten

Af: Redaktionen Om de to nye bagtipkærrer:Chassisopbygning:Kassens opbygning:Kærrerne er leveret med tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Første aksel har liftfunktion. I venstre side er der monteret akseltrykmåler med skala i ton. Derudover der der monteret bakalarm, tågebaglygte og reservehjul.De nye tipkærrer er leveret af Anders Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.Rørby Johansen A/S Herlufmagle blev grundlagt i 1971, I 2018 gennemførte virksomheden et generationsskifte, så den i dag ledes af sønnen Carsten Rørby Johansen. Virksomheden råder i dag over 15 store kranbiler, hvoraf den største er udstyret med en 305 t/m kran med 66 meters udlæg. Virksomheden har over 35 egne lastbiler til entreprenørkørsel, maskin- og specialtransport af for eksempel store betonrør samt over 100 åbne og lukkede affaldscontainere samt mere end 7.000 køreplader.Udover transport har virksomheden også Danmarks første sværgodshotel til opbevaring og håndtering af større enheder.