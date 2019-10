Lastbilcenter i Aalborg får ny chef

Mandag 7. oktober 2019 kl: 14:25

Morten Sørup er fra 1. oktober i år ny chef for Volvo Truck Center i Aalborg.

Af: Redaktionen Morten Sørup er udlært hos Volvo Truck Center i Brønderslev og har været hos Volvo i sammenlagt 19 år som mekaniker og værkfører. Han er 43 år gammel og bor med sin kæreste og tre sønner i Brønderslev.Truck Center-cheferne har det overordnede ansvar for reservedele og værksted i deres Volvo Truck Center filial. En af opgaverne er at sørge for, at alle kunder hele tiden oplever en ensartet god kundeservice i alle dele af forretningen.Volvo Truck Center består af 270 medarbejdere fordelt på syv filialer - Hillerød, Taastrup, Aarhus, Randers, Aalborg, Holstebro og Viborg. Volvo Truck Center er en del af Volvo Danmark og er ansvarlig for salg og service af Volvo Trucks og Renault Trucks.