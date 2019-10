Renault Trucks leverer Master og to andre til Mesterflyt Aps

Mandag 7. oktober 2019 kl: 10:32

Af: Redaktionen - Chaufførerne sætter pris på den gode komfort. Vi oplever desuden, at T-serien er brændstofvenlig og så kører alle tre biler virkelig godt, siger Victor Helgogaard, der ejer Mesterflyt ApS.Senest faldt valget på en Renault Trucks Master 3.500 kg med en otte-pallers box/lift opbygning. Bilen er udstyret med en 170 hk twinturbo motor, der har et maksimalt drejningsmoment på 380 Nm. Den nye Master er derudover leveret med eksempelvis klimaanlæg, bænksæde med opbevaring, navigation, bakkamera og luftaffjedring.I foråret fik Mesterflyt overdraget nøglerne til en Renault Trucks T 6x2 26 tons Sleeper med en 11 liters motor på 430 hk og et maksimalt drejningsmoment på 2.050 Nm mellem 1.000 og 1.400 o/min. Med T-seriebilen fulgte også Roadpad+ skærm, der indeholder TomTom lastbil navigation, bakkamera og højresvingskamera.Sidste år fik Mesterflyt leveret en Renault D 2.1 18 på tons udstyret med en seks-cylindret motor på 8 liter. Motoren yder 280 hk og har et maksimalt drejningsmoment på 1.050 Nm. Gearskiftene sker automatisk ved hjælp fra en 6 trins Opti-tronic gearkasse. På udstyrslisten til denne bil stod der ydermere fartpilot, fuld luftaffjedring og bænksæde.Bilerne er alle blevet leveret af Christian Lennett fra Volvo Truck Center Taastrup.