Horsensvognmand hejser containere med 26-tons hejs

Fredag 4. oktober 2019 kl: 11:30

Af: Redaktionen Det nye Multilift-kroghejs, der er af den nye Ultima-type, har en kapacitet på 26 tons og er med luftstyret sikkerhedslås og brugervenlige funktioner som ilgang, hurtigtip, glidesats, hovedcylinderbeskyttelse samt automatisk sekvenskontrol, der sikrer, at alle funktioner kan køre i én arbejdsgang.Ud over det nye kroghejs har Sawo A/S blandt andet monteret hydraulisk udskydbar kofanger, værktøjskasser med trin til opstigning, boogiekasser samt hydrauliktank i frontkonsol bag førerhuset.Vognmandsforretningen Arthur Andersen Transport i Horsens hjælper med lokal og national vognmandskørsel med kranvogne, affaldscontainere og materialelevering. De er specialister i trætransport, montageopgaver, bådtransport, maskin- og fabriksflytning.