Vognmand har fulgt samme vej i 20 år

Fredag 4. oktober 2019 kl: 10:22

Fakta om Pagh Transport A/S:

Virksomheden blev grundlagt i 1960 med navnet Niels Pagh Transport A/S som en lokal forretning med en enkelt lastbil i Vejle. Kort efter flyttede virksomheden til Vejen, hvor den har ligget siden

I 1983 startede den nuværende ejer Preben Jørgensen som chauffør hos Niels Pagh Transport. Efter fem år blev han disponent og senere kørselsleder, og i 2003 overtog han virksomheden

I mange år beskæftigede Pagh Transport sig med transport af blandt andet foderstoffer og stykgods til landbruget samt flydende gods til medicinalbranchen

Pallegods-virksomheden blev frasolgt i 2015, og siden har Pagh Transport fokuseret på transport af flydende råvarer til medicinalindustrien med fire trækkende enheder

Preben Jørgensen driver Pagh Transport sammen med sin hustru Lotte og beskæftiger seks medarbejdere

Af: Redaktionen - Det er lidt nostalgisk at se de to nye DAF’er blive fotograferet præcis samme sted, som da vi fik leveret vores to allerførste DAF’er i 1999. På papiret er 20 år jo lang tid, men når man ser billederne fra dengang og nu, føles det, som om tiden er fløjet afsted, siger vognmand Preben Jørgensen fra Pagh Transport A/S.- Desuden er det samme leverandør, nemlig Carsten Lykke, der både har leveret de to nye biler og leverede bilerne for 20 år siden - og så har han for resten også leveret de mange DAF’er, som vi har fået leveret i den mellemliggende periode, siger Preben Jørgensen videre.Lige som for 20 år siden skal de to nye XF’ere anvendes til transport af råvarer til medicinalindustrien. De er opbygget med kompressor til lastning og losning af tanksættevognene hos PM Lastvogns Service i Hedensted samt malet i de traditionelle firmafarver af Taulov Autolakering I/S.De nye biler er to tre-akslede DAF XF 530 tween-steer trækkere med Super Space Cab, førerhus over en 12,9 liters MX 13-motorer på 530 hk og en drivline med ZF’s nyeste 12-trins TraXon-gearkasse med fuldautomatisk gearskifte samt enkelt-reduceret bagaksel med 2,53:1 i udveksling, hvilket bidrager til markant lave motoromdrejninger og dermed en brændstoføkonomi på et højt niveau.Tekst til de to billeder:



Der er 20 år imellem de to billeder af nye DAF’er, men personerne er de samme.



På øverste billede er det vognmand Preben Jørgensen og hans nu 24-årige søn Jeppe Engberg Jørgensen, og bag rattet er det chauffør Kaj Larsen, der også fik en af de to nye DAF’er for 20 år siden.I dag kører både Jeppe og Kaj afløser hos Pagh Transport.



Billedet nederst blev første gang bragt i en artikel i DAF Trucks Danmarks daværende kundeblad DAF UDSYN nr. 2-2000.





© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.