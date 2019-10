Skrappere svovlregler træder i kraft om tre måneder

Tirsdag 1. oktober 2019 kl: 10:26

Fakta:

1. januar 2020 skal det årlige forbrug på over 250 millioner ton HFO (Heavy Fuel Oil med 3,5 procent svovl) omlægges til svovlfattige brændstoffer

2.700 skibe forventes at have røggasrenseanlæg (scrubbers) installeret 1. januar 2020 og kan dermed fortsætte med at bruge HFO

Det er op til de enkelte lande at håndhæve de nye svovlregler, der er blevet vedtaget i FNs internationale søfartsorganisation, IMO

På dansk opfordring har IMO vedtaget det såkaldte Carriage Ban. Det medfører, at det er forbudt at have brændstof om bord med en højere svovlprocent end 0,50 pct. med mindre man har en scrubber installeret. Forbuddet betyder, at håndhævelsen bliver mere enkel og effektiv

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Det er en kæmpe gamechanger for skibsfarten, men de danske rederier har længe arbejdet målrettet på at blive klar til at overholde de nye regler. Det har krævet strategiske overvejelser, investeringer og mandetimer. Nu går vi ind i den sidste afgørende fase, siger Maria Skipper Schwenn, der er direktør for sikkerhed, miljø og maritim forskning i Danske Rederier.I Nordsøen, Østersøen samt farvandet omkring Nordamerika er der i dag endnu skrappere svovlregler. I de såkaldte SECA-zoner må skibene kun sejle med brændstof, der har 0,1 procent svovl.Men da de danske rederier har to trediedele af deres aktivitet uden for Europa, har det ifølge Maria Skipper Schwenn også været afgørende at sikre en robust og effektiv håndhævelse af de nye regler på internationalt niveau.- Danske Rederier har fra start bakket op om indførslen af de nye svovlkrav, da svovlreduktionen vil gavne både sundhed og miljø på hele kloden. Men det er helt afgørende, at reglerne følges op med et effektivt, ensartet og globalt håndhævelsessystem, som indeholder hårde sanktioner over for rederier, der snyder. Det er den eneste måde, vi kan sikre lige konkurrencevilkår for alle samt opnå den miljøgevinst, som reglerne skulle give, siger Maria Skipper Schwenn.Den nye lavsvovlsolie forventes at blive omkring 200 dollars dyrere per ton end det brændstof, skibene sejler på i dag. Det betyder, at man kan spare i omegnen af 6 millioner kroner på en returfart fra Japan til Europa, hvis man snyder og bruger brændstof med mere svovl end det, de nye regler tillader.