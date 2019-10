Scania har en selvkørende koncept-lastbil uden førerhus

Tirsdag 1. oktober 2019 kl: 10:17

Af: Redaktionen En gruppe af eksperter på forskellige områder hos svenske Scania slået sig sammen og udviklet en koncept-lastbil uden førerhus, der er bygget af komponenter fra Scania’s modulsystem. Miner og store, lukkede byggepladser er eksempler på områder, hvor selvkørende køretøjer kan komme i spil, da områderne er velafgrænsede og nemmere at kontrollere.- Med Scania AXL koncept-lastbilen tager vi et markant skridt fremad mod fremtidens smarte transportsystem, hvori selvkørende køretøjer vil indgå helt naturligt, siger Scania’s koncernchef Henrik Henriksson.- Vi vil fortsat bygge og lede koncepter som dette for at vise, hvad der er muligt at gøre med dagens teknologi, siger han videre.For selvkørende køretøjer er softwaren på mange måder vigtigere end hardwaren. Scania AXL styres og overvåges i et meget kontrolleret, intelligent miljø. I for eksempel miner støttes de selvkørende transporter af et avanceret logistiksystem, der fortæller køretøjet, hvordan det skal opføre sig.- Vi har allerede selvkørende lastbiler i drift hos nogle af vores kunder. Hidtil har de dog af sikkerhedshensyn været udrustet med et førerhus med plads til en chauffør, der kan gribe ind om nødvendigt. Scania AXL har ikke et førerhus med plads til en chauffør, og det ændrer situationen markant, siger Claes Erixon, der er chef for forskning og udvikling på Scania.- Udviklingen af selvkørende køretøjer har taget store skridt fremad i de senere år. Vi har endnu ikke løsninger på alle udfordringer, men ved hjælp af koncept-lastbiler som Scania AXL opnår vi nye gennembrud og lærer nyt med stor hastighed, fremhæver han.Scania peger på, at mange forskellige industrier søger at effektivisere deres transporter og gøre dem mere bæredygtige, hvilket betyder, at selvkørende køretøjer i stigende grad overvejet som vejen frem.Med en robuste konstruktion klarer Scania AXL det barske miljø, som miner og store byggepladser udgør. På Scania AXL er det traditionelle førerhus erstattet af et nyt, intelligent frontmodul.