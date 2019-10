Politiet fortsætter med udstedelse af særtransporttilladelser

Tirsdag 1. oktober 2019 kl: 09:25

Af: Redaktionen Det var ellers planen, at flytningen af opgaverne skulle ske ved årsskiftet, og at en række medarbejdere i politiet skulle have haft Færdselsstyrelsensom arbejdsgiver. Beslutningen om at standse overdragelsen betyder, at opgaverne bliver i politiet. Det vil sige, at det efter årsskiftet fortsat er politiet, som afvikler køreprøver, administrerer kørekort og udsteder førerkort og særtransporttilladelser.