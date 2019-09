Dækproducent kører op i skyen

Fredag 27. september 2019 kl: 14:05

Reducerer brændstofudgifter

Dæktrykovervågning burde være lovpligtigt

Fakta om Digital Dæk Monitorering:

Der er to typer af overvågningssystemer, hvor det system, Continental udbyder, er et direkte system, der bruger censorer til måling af dæktryk. Det andet system er indirekte og bruger de eksisterende sensor, der er på køretøjet

Ved Continentals censorer og ved hjælp af ABS er der en konstant overvågning af hjulets rotationshastighed, der sammenligner dækkene med hinanden. Derfra kan man afgøre, om dækket taber sit dæktryk. Ud over chaufføreren kan også resten af virksomheden få overblik over alt data fra dækkene.

Continental er de første producenter, der har valgt at sætte sensorer inde i dækket. På den måde sikrer man, at censoren ikke falder af under kørsel

Tekst til billeder:

Af: Redaktionen Køretøjer bliver i dag mere og mere intelligente og digitale - blandt andet med selvstyrende rat og beregning af sikkerhedsafstand til den forankørende. Tyske Continental af afdækket mulighederne for også at digitalisere forbindelserne til vejbanen. Continental satser stort på digitale dækmonitoreringsløsninger og har udviklet intelligente og digitale sensorer til flådestyring.- Digitalisering af dæk er ikke fremtidssnak - det er nu. Hele autobranchen oplever stor nysgerrighed og efterspørgsel på de mange muligheder, som digitale og innovative løsninger tilbyder. Vi kan og vil lege med, når det handler om digitalisering af køretøjer. Derfor har koncernen - med mere end 1.000 ingeniører - også investeret og arbejdet hårdt med udviklingen af vores digitale dækmonitorering til flådestyring, siger Georg Nielsen, der er administrerende direktør for Continental Dæk Danmark A/S.Han peger på, at især flådestyring for kommercielle biler kan være enormt omkostningsfuldt, hvis ikke dækskader eller forkert dæktryk opdages i tide.Continental har som en af de første dækproducenter udviklet en sensor, der er indkapslet i hjulet på de kommercielle biler. Med Digital Dæk Monitorering kan man hele tiden holde styr på, om dækkene har deres optimale dæktryk og temperatur.- Dermed er det ikke længere nødvendigt at foretage manuelle dæktryktests. Den automatiske overvågning frigiver tid til chaufføren, da man i stedet får besked via et digitalt system, hvis dækket taber tryk eller bliver overophedet, forklarer Georg Nielsen og peger på, at den digitale løsning mindsker brændstofforbruget og øger sikkerheden på flådekøretøjer.Der er også store besparelser at hente for transportvirksomhederne. Et for lavt dæktryk øger rullemodstanden, slider dækket og fører derudover til et langt højere brændstofforbrug. Salgschef for Truck & Bus i Continental Dæk Danmark A/S, Erik Madsen, oplever en stor interesse fra transportørerne for at få sensor på dækkene. Ved at holde øje med dæktrykket er der store besparelser at hente.- Derudover er der også en vis sikkerhed, da man undgår unødvendige stop på motorvejene. Det er især gældende for de chauffører, der kører med levende dyr, da de undgår at strande på motorvejene med dyrene. Overvågningssystemet sætter nemlig en alarm i gang, inden dækket sprænger eller punkterer, siger Erik Madsen.Den tyske Dekra-organisation, der blandt andet driver synshaller og uddanner chauffører, mener, at dækovervågningssystemer burde være lovpligtige for erhvervskøretøjer - dels på grund af den øgede sikkerhed og dels for at udnytte dækkets egenskaber bedst muligt.- Fra vores perspektiv er dæktryksovervågningssystemer meget vigtige, fordi kommercielle køretøjer generelt har en højere udnyttelsesgrad end private biler. Ud over den strukturelle holdbarhed påvirker dæktrykket også køretøjets dynamik og komfort, siger Christian Koch, der er leder for Dekra’s afdeling for ulykkesanalyser og køretøjsteknologi.





Øverst:

Den tyske dæk- og teknologikoncern, Continental, slår på, at digitalisering af dæk og køretøjer er her og nu. Udviklingen af indbyggede sensorer og digital alarmering ved for lavt dæktryk eller overophedning øger sikkerheden for chaufførerne, mens brændstof og skader reduceres.





Midterst:

- Ved vores sensor og ved hjælp af ABS er der en konstant overvågning af hjulets rotationshastighed, der sammenligner dækkene med hinanden. Derfra kan man afgøre, om dækket taber sit dæktryk. Virksomheden får samtidig et overblik over alt data fra dækkene, der er i flåden, fortæller Erik Madsen, salgschef for Truck & Bus.





Nederst:

- Digitalisering af dæk er ikke fremtidssnak – det er nu! Hele autobranchen oplever stor nysgerrighed og efterspørgsel på de mange muligheder, som digitale og innovative løsninger tilbyder. Vi kan og vil lege med, når det handler om digitalisering af køretøjer. Derfor har koncernen - med mere end 1.000 ingeniører - også investeret og arbejdet hårdt med udviklingen af vores digitale dækmonitorering til flådestyring, siger administrerende direktør for Continental Dæk Danmark A/S Georg Nielsen og tilføjer, at især flådestyring for kommercielle biler kan være enormt omkostningsfuldt, hvis ikke dækskader eller forkert dæktryk opdages i tide.





















© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.