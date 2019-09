Lastbilanlæg har været gennem omfattende renovering - og er klart til åbent hus

Torsdag 26. september 2019 kl: 10:16

Effektivisering og miljøsikring



© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Vi har ventet længe, men til gengæld er det blevet godt, siger afdelingschef Flemming Frost og fortsætter:- Tidligere på året lovede vi, at vi ville markere den foreløbige afslutning på renoveringsprojektet med et Åbent Hus-arrangement. Det løfte holder vi selvfølgelig, så den 12. oktober slår vi døre og porte op for alle kunder, medarbejdere med familier samt andre lastbilinteresserede. Her byder vi på noget godt at spise og drikke, konkurrencer, gode tilbud og masser af lastbilsnak.Han fremhæver, at Scania i Herning også vil benytte lejligheden til at markere 50-års jubilæet for introduktionen af Scania’s V8-motor ved at udstille en stribe gamle Scania V8’ere.- Og vi supplerer med en stribe flotte kundebiler - herunder også et par nye V8’ere - som vi har leveret i den senere tid. Endelig får vi besøg af Scania Danmarks store udstillingstrailer med udstilling og salg af lækkert Scania merchandise, så det bliver en rigtig spændende lastbildag, siger Flemming Frost.Det vigtigste formål med renoveringsarbejdet har været at effektivisere og miljøsikre driften og samtidig gøre anlægget mere lyst og imødekommende. Der er blandt andet blevet udskiftet vinduer, installeret LED-belysning og malet i lyse, venlige farver. Samtidig er der installeret et nyt, avanceret varme- og ventilationsanlæg, og det tidligere oliefyr er blevet skrottet til fordel for miljøvenlig fjernvarme.For at genere værkstedsdriften så lidt som muligt i renoveringsperioden er arbejdet blevet udført i flere tempi. Efter værkstedet kom turen til reservedelslager, administration og salgsafdeling samt kantine. Det meste af administrationsområdet blev revet ned og genopført med moderniserede kundeområder samt flere kontorer og bedre kantineforhold for medarbejderne.- Med renoveringen sætter vi igen kunderne i højsædet, men det er også vigtigt, at medarbejderne har fået optimale forhold at arbejde under. Det giver større arbejdsglæde og højere effektivitet, påpeger Flemming Frost.Fremover vil Scania i Herning råde over et moderne, effektivt og miljøvenligt lastbilanlæg med i alt 1.646 kvadratmeter under tag med 12 reparationspladser fordelt på 6 baner på 25 meter. I alt 25 mekanikere, reservedelsfolk, sælgere og administrative medarbejdere har deres daglige arbejde på anlægget.