- Politiet landet over kontrollerede tunge køretøjer

Torsdag 19. september 2019 kl: 11:32

Tungvognscenter Nord

8 overtrædelser af køre-hviletid

4 sager med kontrolapparat/tackograf

9 synsindkaldelser

2 køretøjer fik inddraget nummerpladerne på grund af fejl og mangler.

Særligt blev en lastbil beslaglagt for ulovlig vognmandskørsel. Der blev uddelt en bøde på 70.000 kr. for ulovlig cabotagekørsel

Tungvognscenter Syd



1 kontrolapparat/tackograf var ikke lovligt, idet eftersyn ikke var overholdt

1 manipulation, hvor der var gjort indgreb i ad-bluesystemet. Køretøjet er tilbageholdt indtil lovliggørelse og betaling af bøde

2 sager med manipulation, hvor der var gjort indgreb i kontrolapparat/takograf

1 sag, hvor kørekort og kvalifikationsbevis var udløbet

1 sag, hvor der ikke var givet tilladelse til særtransport

6 synsindkaldelser

9 sager med forskellige fejl og mangler

Tungvognscenter Øst

13 overtrædelser af køre-hviletid

11 sager med fejl og mangler på køretøjerne

2 sager, hvor der ikke var betalt vejbenyttelsesafgift

1 sag, hvor der var foretaget manipulation af kontrolapparatet/tackograf

Om Tungvognscentrene:

Nedenfor er uddrag af resultaterne fra den nationale kontrol af tunge køretøjer.Tungvognscenter Nord foretog kontrollen på rasteplads Blankhøj på E45 ved Tilst vest for Aarhus. De kontrollerede i alt 69 køretøjer og heraf var 23 udenlandske. Kontrollen foregik i samarbejde med Østjyllands Politi, Militærpolitiet, Norsk Vejvæsen og Færdselsstyrelsen.Kontrollen første til, at 7 chauffører blev sigtet og 14 vognmænd/ejere blev ligeledes sigtet.Udpluk af sagerTungvognscenter Syd foretog kontrollen ved E45 Ustrup V ved Haderslev. De kontrollerede 59 køretøjer og heraf var 34 udenlandske. Kontrollen foregik i samarbejde med Syd- og Sønderjyllandspoliti, Sydøstjyllands politi med en blandt andet en narkohund, Færdselsstyrelsen, Miljøstyrelsen og Fødevarestyrelsens veterinære rejsehold.Der blev særligt kontrolleret transport af affald i samarbejde med miljøstyrelsen og kontrol af dyretransporter i samarbejde med Fødevarestyrelsen og der blev ikke fundet overtrædelser på disse områder.Udpluk af sagerTungvognscenter Øst foretog kontrollen i samarbejde med Færdselsstyrelsen ved Storebæltsbroen. De kontrollerede 81 køretøjer og heraf var 14 udenlandske.Kontrollen førte til, at 54 chauffører og vognmænd/ejere blev sigtet.Udpluk af sagerTungvognskontrollerne er et led i politiets målrettede færdselsindsats, der har til formål at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken og skabe tryghed og sikkerhed blandt trafikanterne samt sikre overholdelse af relevant lovgivning for tungvognsområdet.Tungvogncentrene Nord, Syd og Øst varetager den operative kontrol af tunge køretøjer. Tungvognscentrenes arbejdsområde er primært at varetage den operative vejsidekontrol, der omhandler kontrol af lastbiler, busser samt traktorer og landbrugsredskaber på vejnettet. Opgaverne er blandt andet kontrol af køre- og hviletid, farligt gods, særtransporter, miljøfarligt affald, overholdelse af miljøzoner, dyretransporter samt cabotagekørsel.