Synshaller er ikke gearet til troværdige bremsetest

VOGNMANDSFORENINGEN FDL:

Onsdag 18. september 2019 kl: 09:48

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen FDL konstaterer, at det står mere end sløjt til. Kun et enkelt synssted meldte positivt tilbage, dog uden at det var et svar, som FDL vil betegne som betryggende. Den pågældende synshal har det nødvendige udstyr, men synshallens medarbejderne ved ikke, hvordan de skal anvende det tekniske udstyr.- Det er rystende, at dem, der skal udføre en tidssvarende og nøjagtig elektronisk udskrift, enten ikke har udstyret eller ikke kan betjene det, siger kontorleder Jens Groot, FDL.- Jeg er mildest talt overrasket over, at det står så ringe til, for det er jo ensbetydende med, at vores branche ikke kan få den service og kontrol, som er så tvingende nødvendig for at leve op til lovens krav. Det er jo komplet vanvittigt, at de har udstyr, som ingen af dem kan betjene, siger han videre.Det burde være logik for enhver med bare lidt kendskab til den slags, at synsmanden skal bruge bremsestanden efter forskrifterne, for så kommer tallene af sig selv. Og det er ikke noget, man skal tilkøbe, som nogle tror.Jens Groot siger, at som han har forstået det, kan Applus, og mange andre stort set ikke levere varen med det nuværende udstyr.- Derfor ser det ud til, at der er lang vej igen. Af samme årsag er det nødvendigt at øge presset på synsstederne, så vi kan mindske risikoen for bremsebøder, siger han og fremhæver, at opvarmede bremser inden syn ikke giver et lovligt syn.- Og det er bedrageri over for de chauffører, som skal køre med påhængskøretøjerne, og over for de vognmænd, som har chauffører, der kører med løstrailere eller tilsvarende påhængskørertøjer til synsfri sammenkobling - ikke at forglemme Dolly-bremseproblemet. Så hvis de trækker det i langdrag uden at gøre noget, vil førerne af de store vogntog være ladt totalt i stikken. Hvilket er uacceptabelt, siger han og fortsætter:- Desuden skal vi samtidigt have belyst de manuelle indtastninger, der skal til, når der ikke er vægte i bremsestanden. Samtidig med at vi belyser deres eneste mulighed for at sikre sig bare en lille smule mod alt det skrammel deres kørselsrekvirenter sender dem ud at køre med, også efter første januar 2020. De kan simpelthen ikke nå at få repareret og tjekket alle påhængskøretøjerne, og få en test, som opfylder bremsekravet.