Opbyggervirksomhed har reserveret hal opbygning

Onsdag 18. september 2019 kl: 09:12

Af: Redaktionen VM Tarm oplyser, at virksomheden på grund af efterspørgslen har lavet sin Hal 12 om til udelukkende opbygning af lastbiler. Marc Gammelmark vil stå for opbygningerne og sørge for, at kvaliteten sikres.