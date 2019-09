Transportfirma kan veksle mellem to nye kærrer

Mandag 9. september 2019 kl: 11:23

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen De to nye vekselladskærrer er bygget op over et chassis med længdevanger opsvejst i I-profil og stærke tværvanger og forstærkninger.De er monteret med to gange to container-skruelåse for transport af 7,82 m veksellad med flytbart stop i forenden. Trækstangen, der er udskydelige i trin af seks gange 100 mm, har VBG-trækøje. Der er fire styreruller til veksellad og en Zepro 2.000 kg foldelift i bagenden. I et værktøjsskab er der placeret en batteri-station, mens der forrest i ventre side er monteret fire snekædebeslag. Der til kommer to færgekroge i hver side.Hver kærre, der er monteret med to 10 tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser, er leveret af Ivan Kristensen fra Lastas Trucks Danmark A/S.