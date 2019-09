Lastbil påkørte på jernbanebro

Onsdag 4. september 2019 kl: 10:14

Af: Redaktionen

Der var tale om et tyrkisk sættevognstog, som havde været for høj til at kunne passere under broen. Der var sket skader på opbygningens alu-stivere og presenning, men broen havde ikke lidt skade.









Da en politipatrulje kom frem, holdt det tyrkiske vogntog, som blev ført af en 43-årig mand fra Tyrkiet, helt skævt under broen. Trafikken kunne dog passere forbi. Vogntoget blev trukket fri af broen og parkeret i rabatten, da det ikke var forsvarligt at køre med den beskadigede sættevogn. Den vil i dag onsdag blive borttransporteret.









Den 43-årige tyrkiske chauffør blev ikke sigtet for noget i anledning af sagen, da det udelukkende var hans lastbil, det gik ud over. Ingen personer kom til skade ved episoden.

