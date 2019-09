- Webinar sætter fokus på den nye cityring

Tirsdag 3. september 2019 kl: 14:28

Af: Redaktionen Webinaret omhandler den nye M3 Cityringen Metro, som forventes at åbne søndag 29. september 2019. Deltagerne vil i webinaret få Cityringen præsenteret af to forskellige oplægsholdere, der kommer med hver sin vinkel på projektet.Oplæg 1:

"Cityringen og de nye stationer" v. arkitekt Anders Nøhr, Arup.

Anders Nøhr, der arbejder som Architechtural Design Manager på projektet Cityringen, giver en generel introduktion til Cityringen herunder Tranport Systemet, samt en præsentation af designet af de nye stationer med fokus på passageroplevelsen.



Oplæg 2:

"Cityringen og Nyt Bynet" v. Kari Ann Vestergaard, MoviaNår Cityringen åbner skal busserne køre nye veje. I webinaret fortæller Kari Ann Vestergaard om planlægningen og de politiske processer forbundet med at udarbejde et nyt busnet, der dækker et område med ca. 100 mio. årlige passagerer. Nyt Bynet indebærer ændringer på 33 buslinjer i 12 kommuner i Region Hovedstaden. Oplægget vil også give indblik i hvordan Movia sikrer en god implementering og opfølgning på det nye busnet.Interesserede kan tilmelde sig