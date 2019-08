Gardinerne dækker over toiletsæder til mange formål

Torsdag 29. august 2019 kl: 11:07

Af: Redaktionen Traileren er XL-godkendt og sikrer, at godset holder sig inde i lastrummet, hvis traileren skulle forulykke. Derudover er den udstyret med luftaffjederede aksler med hæve/sænke ventiler, så ladhøjden kan tilpasses alle rampehøjder. Derudover har trailerne huller til kæpstokke, skydetag, forstærket forsmæk, lang svanehals, 30 mm træfinerbund godkendt til 8.000kg, sikkerhedsreflexer rundt ved bagdøre og langs presenningen. Der er monteret Load-lock-truckværn i ladkanten, som beskytter ved læsning fra siden og giver samtidig flere af surringsmuligheder.





Totalvægten er 33.000 kg og egenvægt er på 5.540 kg.





Firmaet faste chauffør Jørgen Norup vil fremover køre rundt på gader og veje med den markant reklame for firmaets specialitet.





Scanvo Trucks Danmark A/S har også tidligere leveret andre gardintrailere til Pressalit med specialdesignet og opsigtsvækkende printlogo.





Pressalit A/S er en dansk privatejet fabrik, der er en af Europas største producenter af toiletsæder og tilbehør til badeværelset. Virksomheden blev startet i 1954 og har hovedsæde i Ry i Midtjylland





Scanvo Trucks Danmark A/S i Silkeborg forhandler kvalitetstrailere fra mærker som Hangler, Langendorf og Ekeri. Scanvo Trucks Danmark A/S vil være blandt udstillerne på Transport Øst, der finder sted i weekenden 7.-8. september i Greve





