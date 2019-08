Bilsyn-virksomhed åbner storvognshal i Odense

Torsdag 29. august 2019 kl: 10:03

Organisk vækst på storvognsområdet

Af: Redaktionen - Dekra’s overordnede vision er at gøre verden til et sikrere sted. I Danmark vil vi ved organisk vækst og opkøb opbygge en landsdækkende kæde af bilsynshaller, hvor hallerne er lokalt forankret og lokalt drevet, siger finansdirektør i Dekra Danmark, Bo Bay Hougaard.Ifølge direktør i Dekra Bilsyn, Githa Nørbæk, er åbningen af Dekra Bilsyn i Odense en del af den organiske vækstplan på storvognsområdet.- Synshallen er nybygget og top moderne og samtidig vores indtog på storvognsmarkedet på Fyn. Hallen kan rumme et modulvogntog indendøre og har en grav i fuld længde, siger Githa Nørbæk.