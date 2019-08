Seks man er kørt i stilling til vinterens sne

Onsdag 28. august 2019 kl: 12:13

Af: Redaktionen Det avancerede snerydnings- og fejeudstyr han holde rulle- og taxi-baner plus opstillingspladser fri for sne i en og samme operation. Køretøjerne består ud over den trækkende MAN, hvor der sidder en bred sneplov, som fjerner sneen, af en trailer med en bred roterende kost og en stor blæser, som fjerner den aller sidste rest af sne og is.Den roterende børste klarer seks meter i bredden - det samme som sneploven på MAN-trækkeren. Blæseren kan levere 140.000 kubikmeter luft i timen.De seks MAN’er er leveret med et hydraulisk udstyr med en støøre kapacitet end nødvendigt til snerydningsopgaverne. Det betyder, at de kan brues til andre og mere krævende opgaver uden for vintersæsonen - eksempelvis kørsel med en tip-trailer.Øveraasen AS er et 111 år gammelt firma, der leverer snerydningsudstyr.