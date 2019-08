Rutinekontrol af lastbil blev dyr for vognmand

Mandag 26. august 2019 kl: 15:41

Fakta om vejafgift:

Alle udenlandske køretøjer med en tilladt totalvægt på over 12 tons skal betale en afgift til statskassen for retten til at benytte motorvejsnettet i Danmark

En dagsbillet koster ca. 60 kroner

Manglende betaling udløser en bøde pr. dag. Startsatsen begynder ved 2.500 kr. pr. dag. Ved gentagelsestilfælde er taksten 5.000 kr. pr. dag.

Af: Redaktionen Lastbilen blev i forbindelse med kontrollen eskorteret til et autoriseret værksted for reparation. Vognmanden ville dog i første omgang hverken lade sin lastbil reparere eller betale den bøde på 57.500 kroner, som politiet havde præsenteret ham for. Det betød til sidst, at chaufføren måtte forlade sin lastbil, som herefter blev tilbageholdt af politiet.Politiets efterfølgende efterforskning i sagen viste, at den litauiske vognmand havde 17 lastbiler kørende i Danmark. Fælles for alle lastbilerne var, at der ikke var betalt afgift til statskassen for retten til at benytte vejnettet.Derfor gennemførte politiet fredag 23. august endnu en kontrol af en af vognmandens lastbiler - denne gang Skanderborg. Selv om vognmanden få dage forinden havde fået en bøde for netop ikke at have betalt afgiften til staten, afslørede kontrollen fredag, at det ikke havde fået vognmanden til at ændre praksis. Denne gang blev bøden fastsat til 70.000,00 kroner. Da vognmanden ikke kunne betale på stedet, blev lastbilen tilbageholdt indtil mandag morgen, hvor bøden blev betalt. Lastbilen blev herefter frigivet.Efterfølgende kunne det konstateres, at der nu var blevet betalt afgift til statskassen for alle vognmandens lastbiler.