Nattillæg i busserne forsvinder hos Sydtrafik

Mandag 26. august 2019 kl: 12:11

Af: Redaktionen - Det var ikke altid logisk hvilke afgange, der havde et nattillæg, og det var besværligt for passagererne at sørge for, at de havde den rigtige billet, siger Jette Lauridsen, der er afdelingschef for Kunde og Marked i Sydtrafik.- Det var kun rejsende med rejsekort, der automatisk fik den rigtige takst, og lige netop i natbusserne har vi mange kunder, der gerne vil betale på andre måder, siger hun videre.Afskaffelsen af nattillæg sker også på opfordring fra buschaufførerne og vognmændene, fordi mange passagerer på hver afgang skulle have hjælp til billetteringen, inden bussen kunne køre fra stationen. Nu forventer man, at det bliver lettere for alle parter.

Sydtrafik forventer også, at den billigere pris vil få endnu flere til at lade bilen stå og tage bussen hjem fra de hyggelige og måske våde aftener.









Fredericia

Kolding

Sønderborg

Vejle

Sydtrafik kører med natbusser i følgende byer:

