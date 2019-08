Buspassagerer havde ulovlige piller og våben

Torsdag 22. august 2019 kl: 10:25

Af: Redaktionen Vidner forklarede til politiet, at kufferten, som viste sig at indeholde omkring 12.600 piller af mærket Subutex, der indeholder ulovlige stoffer, tilhørte en 44-årig udenlandsk mand. Den 44-årige blev anholdt og sigtet for salg af stoffer. Han blev taget med til politistationen i Nykøbing, hvor han blev afhørt.





En 23-årig udenlandsk mand, der også var med bussen, havde en låsbar foldekniv og 2,46 gram skunk med sig. Den 23-årige blev sigtet for overtrædelse af knivloven og lov om euforiserende stoffer.



© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.