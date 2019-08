Buschauffør skriver åbent brev til transportministeren

Onsdag 14. august 2019 kl: 14:59

Af: Redaktionen Carl Assenhøj skriver:

Transportminister Benny Engelbrecht





København den 12. august 2019









Kære minister





I busbranchen er vi stærkt udfordret af underbetalte østeuropæiske chauffører og vognmænd, der gradvist overtager al kørsel med turister i Danmark på unfair vilkår.



Som det eneste land i Skandinavien har vi 25 procent moms på buskørsel, hvilket disse vognmænd formentlig helt undlader at betale. Chaufførerne sover ofte i sovekabinerne og lever i det hele taget under kummerlige forhold til lønninger på under en fjerdedel af, hvad danske buschauffører tjener.



Bureauerne risikerer åbenbart hverken skattekontrol eller momsrevisioner, idet praksis med at benytte ”sort arbejdskraft” i Danmark sker åbenlyst, idet Skat tilsyneladende ikke har ressourcer til at foretage grænseoverskridende kontroller. Mangel på klare carbotage-regler og politiets ineffektivitet skaber et sandt eldorado for disse østeuropæiske vognmænd og chauffører efterhånden som anarkiet og ulovlighederne uhindret fortsætter.



Et andet problem er mangel på konsekvens ved bødestraf. Efterhånden parkeres disse busser overalt til gene for den øvrige trafik, idet parkeringsmyndighederne og politiet kun har mulighed for at videresende bøderne til Sverige og Norge, mens både tyskerne og østeuropæerne aldrig behøver frygte bøder eller indgriben fra politiet ved ulovlig standsning og parkering.



Hvorfor udstyres politi og parkeringsmyndigheder ikke med effektive hjullåse? (så kunne bøderne passende indkasseres inden hjullåsene blev fjernet).

Tænk hvilken økonomisk gevinst for samfundet.



Sidst men ikke mindst vil jeg spørge ministeren, hvad han har tænkt sig at gøre ved problemerne.







Med venlig hilsen





Buschauffør Carl Assenhøj







