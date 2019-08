Molslinjen tilbyder plads til trailere og campingvogne - uden betaling

Mandag 12. august 2019 kl: 14:15

Af: Redaktionen Bornholmslinjen, der er en del af færgerederiet Molslinjen, oplyser, at tiltaget er et forsøg på at fordele trafikken bedre. Ved at tilbyde gratis billet for trailere og campingvogne mandag til torsdag håber rederiet på at flytte noget af weekend-trafikken mellem Rønne og Ystad til hverdagen - eller til ruten mellem Rønne og Køge.- Vi vil gerne skabe plads på de mest eftertragtede afgange. Vi ved, vi kan flytte trafik ved at gøre det billigt - måske kan vi flytte meget trafik ved at gøre det gratis, siger Bornholmslinjens kommercielle direktør, Jesper Skovgaard.Når efterårsferien er overstået, bliver det også gratis at have anhængere med på hurtigfærgen i weekenderne.På ruten mellem Rønne og Køge er det helt det samme - bare omvendt.- Her vil vi faktisk gerne have de pladskrævende anhængere til at rejse i weekenderne, fordi pladsen er bedst der, siger Jesper Skovgaard.De, som allerede har bestilt og betalt en billet til en tur i perioden, bliver ikke snydt. De vil helt automatisk få prisen på deres anhænger refunderet ved check-in, oplyser Bornholmslinjen.