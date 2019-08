Stålfirma fra Thisted leverer hallerne til brobyggeri

Torsdag 8. august 2019 kl: 11:30

Af: Redaktionen Storstrømsbroen bliver, når den står færdig i 2022, Danmarks tredjestørste bro efter Storebæltsbroen og Øresundsbroen. Broen bliver bygget af det italienske konsortium SBJV, men bag store dele af byggeriet står flere danske leverandører og underentreprenører. En af dem er stålvirksomheden CSK i Thisted, der konstruerer og fremstiller stålkonstruktioner til alle former for byggeri.- Vi er naturligvis godt tilfredse med, at vi endte med at få ordren i skarp konkurrence med polske og rumænske firmaer. Det viser, at vi ikke alene er konkurrencedygtige på kvaliteten, men også prisen i forhold udlandet, siger Jens Søndergaard, der er salgsdirektør i virksomheden.De fire haller, hvor den største er 305 meter lang, 53,5 meter bred og 25 meter høj, består af et stort stålskellet beklædt med vægplader. I hallerne skal alle dele af broens støbes såsom fundamenter, bropiller og brodragere.De færdige elementer er så store og tunge, at de ikke kan flyttes med almindelige kraner. I stedet køres de på særlige kranvogne ud til det havneanlæg, hvorfra de på pramme udskibes til brostedet i Storstrømmen, hvor broen skal samles.

Blandt de større opgaver

- Hver opgave har sine egne særlige kendetegn. Hallerne til byggeriet af Storstrømsbroen hører bestemt til blandt de større, hvor vi både leverer stålskelettet og montagen. Og så er de bygget til at kunne genbruges - enten på Masnedø, hvor de står nu, eller til andre projekter andre steder i landet, siger Jens Søndergaard.







De første to haller er blevet opført. CSK forventer, at de sidste to haller, hvoraf den ene er den største hal, vil stå færdige i det sene efterår. Herefter vil produktionen af broens elementer kunne begynde.





© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.