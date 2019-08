Sydtrafik er klar med en mærkværdig kampagne

Torsdag 8. august 2019 kl: 10:39

Rapperen Eiqu Miller har lavet en sang til Sydtrafik.

Af: Redaktionen ”Vis hensyn - Vi vil huske dig for de gode ting”. Sdan lyder kernebudskabet i Sydtrafik’s nye adfærdskampagne, som på en indirekte og positiv måde giver et bud på, hvordan den daglige bustur bliver ’en fest’ for alle. Den er lavet på ønske fra Sydtrafik’s chauffører, som vil sætte fokus på uønsket adfærd i busserne.

Kampagnen består blandt andet af en sang med tilhørende musikvideo, som er udviklet specielt til Sydtrafik af Eiqu Miller, der er en populær youtuber med over 240.000 følgere, hvilket placerer ham i top ti af danske youtubere. Til daglig hedder han Anders Møller, og han har tidligere samarbejdet med Sydtrafik om en synlighedskampagne rettet mod samme målgruppe.







Det du giver, får du igen

Sangens budskab handler om at give plads, se op fra mobilen og være til stede sammen med personerne omkring dig.





- Det er positive budskaber, som alle kan være med på, og som vi i musikvideoen kobler med konkret adfærd i bussen, siger direktør for Sydtrafik Lars Berg og fortsætter:





- Vi har i 2015 og 2016 haft kampagnen #gobuskarma, som blev en succes, og vi tager den gode karma med videre i denne kampagne.





Marketingassistent Joan Asmussen hos Sydtrafik forklarer, at målet har været at skabe en ørehængende og positiv sang, der via videoen kædes sammen med Sydtrafik, men som også har mulighed for at få sit eget liv i målgruppen af store skoleelever og unge på ungdomsuddannelser,.





- Vi har med vilje ikke skabt en ”Sydtrafik sang”, for det tror vi ikke på, målgruppen vil synes er fedt. Men virkeligt opmærksomme lyttere kan finde Sydtrafiks pay-off ”Vi kører for dig” i sangen, siger Joan Asmussen.





Samarbejdet med Eiqu Miller sker gennem Kolding bureauet ImageConsult, der har udviklet kampagnens andre visuelle elementer. ”De gode ting” af Eiqu Miller er tilgængelig på musiktjenesten Spotify fra fredag 9. august og bliver samme dag publiceret på Eiqus youtube-kanal og sociale medier.







© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.