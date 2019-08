Det haster med rastepladser til lastbiler

SYV ORGANISATIONER PÅ TRANSPORTOMRÅDET:

Torsdag 8. august 2019 kl: 08:41

Opfordringerne til ny minister

Et rammebeløb på finansloven til udvidelse og opgradering af rastepladser langs de danske motor- og landeveje

En bred kreds af organisationer inden for transport og logistik snarest indbydes til en evaluering den manglende kapacitet af p-båse til lastbiler på motorvejsrastepladserne og egnetheden af, at rastepladser langs landevejene er blevet nedklassificeret i stort omfang. Videre skal drøftes dels forøgelse af kapaciteten her og nu, dels langtidsparkering ved hjælp af privatfinansierede rastepladser.

Rastepladser indgår i de kommende forhandlinger om en grøn mobilitetsplan

Rastepladser gjort mindre anvendelige

Af: Claus Djørup - Vi forstår til fulde vognmænd og chauffører, der har svært ved at se den dybere mening i, at der skal betales 2040 kroner til staten for ulovlig parkering, når det eneste alternativ i mange tilfælde er at overtræde reglerne om køre- og hviletid, erklærer de syv organistioner på transportområdet - 3F, DTL, ITD, Danske Speditører, DI Transport, Dansk Erhverv og Specialforeningen for Logistik og Distribution (SLD), der er en forening under Dansk IndustriFor fem måneder skrev de syv til daværende transportminister Ole Birk Olesen (LA) og opfordrede til en snak om manglen på p-båse, afhjælpning her og nu samt langtidsparkering ved hjælp af privatfinansierede rastepladser.Det var to måneder før folketingsvalget, som førte til regerings- og ministerskifte. I mellemtiden er intet sket, kan man forstå på de syvs henvendelse til transportminister Benny Engelbrecht (S).Organisationerne har tre opfordringer til Benny Engelbrecht:De syv organisationer kritiserer, at investeringer i rastepladser og p-båse til lastbiler halter langt efter den kraftige vækst i lastbiltrafikken på motorvejsnettet. I de senere år har 132 rastepladser langs hovedlandevejene fået fjernet toiletter, borde, bænke og skraldespande.







Samtidig er kontrollen øget på rastepladserne langs motorvejene, som chauffører og vognmænd oplever som unødig nidkær, og parkeringsgebyrer er flerdoblet. - Vognmænd og lastbilchauffører herhjemme følger sig i stigende grad stresset af, at det på grund af kapacitetsmangel kan være svært at finde en lovlig og egnet parkeringsplads på rastepladserne langs motorvejene og landevejene, når de lovpligtige hvil skal afholdes, erklærer de syv organisationer.









EU-strid om 25 timers begrænsning

Den fælles henvendelse til minister og ordførere berører ikke selve tidsbegrænsningen på 25 timer for langtidsparkering på rastepladser. Her er eksempelvis vognmandsorganisationen DTL for mens transportorganisationen ITD er imod.





EU-kommissionen er også imod. Den danske p-pladsrestriktion på 25 timer for lastbiler er i strid med det indre marked, mener transportkommissær Violeta Bulc.









Det afviste daværende transportminister Ole Birk Olesen (LA) i et svar til EU-kommissionen i slutningen af september sidste år:





Tidsbegrænsningen fremmer overholdelse af kørehviletider. Danmark anerkender ikke, at den tidsbegrænsede parkering krænker friheden til at udveksle tjenesteydelser på transportområdet.









S-Regeringens finanslovforslag med politiske prioriteringer fremsættes i slutningen af september. I slutningen af august fremsættes et foreløbigt, teknisk finanslovforslag af hensyn til grundlovens frist.





