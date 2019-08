EU-KOMMISSIONEN:

Onsdag 7. august 2019 kl: 12:03







EU-Kommissionen fremhæver, at ERRU-registreret er et vigtigt instrument for at sikre håndhævelse af EU-lovgivningen. Implementeringen af ​​en ny og forbedret version af ERRU kræver, at medlemsstaterne tilpasser deres systemer på nationalt niveau.







Fristen for at oprette en opgraderet forbindelse af nationale elektroniske registre udløb 30. januar i år. Hvis myndighederne fra de berørte medlemsstater ikke sender et tilfredsstillende svar inden for to måneder, kan EU-Kommissionen beslutte at sende en begrundet udtalelse til de berørte medlemsstater.



Den nye version af det europæiske registre over vejtransportvirksomheder (ERRU) tillader udveksling af oplysninger om vejtransportvirksomheder etableret i EU mellem medlemsstater.