Søndag bliver fire Aarhus-busser elektriske

Onsdag 7. august 2019 kl: 11:38

Af: Redaktionen De fire elbusser bliver sat ind på Linie 13 i et samarbejde mellem Aarhus Kommune, Midttrafik og Busselskabet Aarhus Sporveje. Elbusserne fra Volvo Busser er 12 meter lange og skal køre på linje 13, som betjener passagere på den omkring 15 kilometer lange strækning mellem Holme og Frydenlund.Projektet med de fire elbusser har fået knap 1,5 millioner kroner i tilskud bevilget fra Energistyrelsen. Det er Busselskabet Aarhus Sporveje, der selv finansierer meromkostningerne ved de fire første el-busser på linje 13, så eldriften ikke giver Aarhus Kommune meromkostninger.El-busserne er første skridt mod Aarhus Kommune’s målsætning om fossilfri kollektiv trafik i 2030. Udover, at udledning af luftforurenende og sundhedsskadelige stoffer bliver fjernet, er der en forventning om, at CO2-udledningen bliver reduceret med cirka 246 ton om året.- Det er en stor udfordring at nedbringe CO2-udledningen i den kollektive trafik. De nye el-busser vil give en indikation af, hvor langt vi kan komme ad den vej. Den type busser er dog stadig meget dyre, så vi har i byrådet en opgave at sikre, at vi får den rette balance mellem en anstændig busbetjening til borgerne i hele kommunen samtidig med, at vi får en mere miljøvenlig busdrift inden for det afsatte budget, siger rådmanden for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek.En 300 kW hurtigoplader, der er placeret på endestationen i Frydenlund forsyner busserne med el i løbet af dagen. Om natten bliver busserne opladet på busselskabets anlæg.









Busselskab er på vej med elektrisk udbud

I efteråret starter Busselskabet Aarhus Sporveje med et udbud med henblik på at indsætte op til 28 el-busser i 2021.











