Aarhus får ny containerforbindelse

Onsdag 7. august 2019 kl: 10:41

Af: Redaktionen Med to søsterskibe i rotation bliver der anløb i Aarhus havn hver tirsdag. Branch Manager Kenneth Nielsen fra Samskip forventer ifølge Aarhus Havn, at anløbene bliver interessante for danske virksomheder, der eksporterer til Norge, da ruten er en hurtig forbindelse til flere havne på den norske vestkyst.Samskip vil også som det eneste rederi få en hurtig gennemgående forbindelse fra Gdansk og Klaipeda via Aarhus til Nordatlanten med eget udstyr og skibe. Det vil give danske importører lettere adgang til produkter fra Baltikum og Polen. Med det nye anløb hver tirsdag vil der også være en forbindelse til Samskip’s ugentlige afgange til Færøerne og Island, som ventes at styrke rederiets position på det nordatlantiske logistikmarked.