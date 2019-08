Chaufførerne lod busserne stå og gik til fagligt møde

Onsdag 7. august 2019 kl: 10:18

Af: Redaktionen Det betyder, at BAT’s busser først kører igen, når chaufførerne genoptager arbejdet. BAT’s ledelse betragter arbejdsnedlæggelsen som overenskomststridig.Netavisen bornholm.nu skriver, at chaufførerne også er utilfredse med, at de skal spise frokost og holde pauser i en skurvogn, der er opstillet på havnen i Rønne.Bornholms Tidende skriver onsdag formiddag, at BAT-chaufførernes tillidsmand, Ramon Kornbro, efter det faglige møde var slut gik til møde med BAT's ledelse. Tillidsmanden ville ikke udtale sig til Bornholms Tidende om utilfredsheden og resultatet af chaufførernes faglige møde.Mødet mellem tillidsmanden og BAT’s ledelse forventes afsluttet ved 11-tiden onsdag.