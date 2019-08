Blå busser kører ind på de gule bussers gade

Tirsdag 6. august 2019 kl: 15:17

Der bliver tre væsentlige ændringer på rute 100:

De gennemgående ture kommer til at køre gennem Busgaden, så de undgår den meget ustabile trafiksituation via Rutebilstationen og Kystvejen

De ekstra ture, der indsættes morgen og eftermiddag, vil fortsat køre til og fra Rutebilstationen, og fra nord vil de fortsat køre via Kystvejen

Der indsættes laventré-busser på alle afgange, hvilket gør, at bussen ikke skal holde så længe ved stoppestederne, fordi det er hurtigere at komme af og på. Busser med lavt gulv, har ingen trin, og er en stor forbedring, der gør bussen mere tilgængelig for gangbesværede med rollator, eller passagerer, der har barnevogn med. Ændringen betyder dog, at man ikke længere kan tage en cykel med.

Der bliver fri ind- og udstigning ad alle døre, hvilket også er med til, at bussen kan komme hurtigt videre fra stoppestederne. Det betyder, at kunderne ikke længere skal vise deres billet eller kort til chaufføren, når de stiger på bussen. I stedet bliver der gennemført billetkontroller af G4S-kontrollører, ligesom i bybusserne i Aarhus

Forskellene er blandt andet:

I Busgadeforløbet standser bussen kun på Klostertorvet af hensyn til køretiden, og fordi der skal være plads til bybusserne. Før og efter Busgaden stopper Rute 100 kun ved henholdsvis Park Allé/Banegårdspladsen og Nørreport/Nørregade

I modsætning til bybusserne i Aarhus vil der ikke være billetautomater i busserne på Rute 100. Enkeltbilletter kan fortsat købes med kontanter hos chaufføren. Den eneste undtagelse er på Klostertorvet. På Klostertorvet opstiller Midttrafik to billetautomater ved stoppestederne, hvor kunderne kan købe billet med betalingskort

Busguide på Klostertorvet

Af: Redaktionen Rute 100 er med omkring 2,3 milllioner passagerer årligt på strækningen mellem Odder og Hornslet via Aarhus en af de mest benyttede busruter i Midttrafiks område. Derfor påvirker det mange mennesker - både passagerer og chauffører - at busserne på ruten gennem en længere periode har været ramt af forsinkelser gennem det centrale Aarhus. De store forsinkelser har især været til gene for de kunder, der bruger ruten fra Beder, Malling, Skødstrup, Løgten, Hornslet og Odder.For at stabilisere rettidigheden på ruten sætter Midttrafik og Aarhus Kommune fra 11. august 2019 gang i et etårigt forsøg, hvor Rute 100 på de fleste afgange skal køre gennem Busgaden i Aarhus Midtby, der ellers er vejen for de gule bybusser.- Vi forventer, at vi kan reducere forsinkelserne betydeligt, når rute 100 får lov at køre gennem Busgaden. Med de særlige tiltag der gennemføres på ruten, forventer vi også, at betydningen for bybustrafikken bliver så beskeden, at forsøget kan gøres permanent. Det vil være en stor forbedring for kunderne, og vi glæder os til at komme i gang med forsøget, fortæller planlægningschef i Midttrafik Ole Sørensen.Forholdene på rute 100 kommer i høj grad til at ligne bybusserne i Aarhus. Men der er nogle forskelle, som kunder skal vænne sig til:Klostertorvet er det eneste sted på Rute 100, hvor kunderne ikke kan købe en billet hos chaufføren. Det skyldes, at bussen skal hurtigt videre fra stoppestedet af hensyn til bybusserne. Det har kun betydning for de kunder, der køber billet med kontanter i bussen. I stedet kan kunderne købe en billet på Klostertovet med betalingskort eller bruge Midttrafik app. Fra 12. - 14. august har Midttrafik en busguide på Klostertorvet, der kan hjælpe kunderne godt på vej for eksempel med billetkøb i automaten.Man kan se den nye køreplan for Rute 100 på midttrafik.dk eller på rejseplanen.dk