Knebel-vognmand kan hejse, tippe og krane med sin nye lastbil

Tirsdag 6. august 2019 kl: 11:31

Af: Redaktionen Wirehejset er et Sawo CLF432S-3W og det tilhørende containerlad er et Nopa CPL320. Wirehejset er monteret på et fire-akslet Scania-chassis med en akselafstand på 4.750 mm og med fuld luftaffjedring.Det monterede wirehejs har en optrækskapacitet på 25 ton. Der er pendeludtag og Duomatic-kobling i bagenden. Chassisets bagende er blevet forstærket og har fået påmonteret ophængsplader og hydraulik for kran og krankonsol, så kunden kan bruge eget krankonsol og Hiab-kran på bilen. Sawo har yderligere monteret lodret og vandret afdækning i begge sider.Det medleverede NOPA-containerlad er med luftstyret automatbagsmæk i Hardox-stål, pendelside i venstre side med pendel lodret. Forsmæk og bagsmæk i 1.100 mm højde og med 1.000 mm høje sider. Ståldelene er lakeret i vorgnmandens blå farve.Vognmandsforretningen Svend Laursen A/S drives af Andreas Laursen, der er tredje generation i firmaet, der blev etableret i 1951.Firmaet kører med fire biler og arbejder med entreprenøropgaver, krankørsel og containertransport.