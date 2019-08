Dansk teknologi skal lette trængslen i New Yorks undergrundsstationer

Mandag 5. august 2019 kl: 12:41

Af: Redaktionen New Yorks Subways transporterer dagligt knap seks millioner mennesker på over otte tusind togture. Det er det primære transportvalg for de fleste indbyggere og turister, samt en af de nemmeste måder at komme rundt på i denne tætbefolkede storby. Men det underjordiske netværk har kørt i over et århundrede, og dets alder begynder at vise sig. Sammen med eksponentiel vækst i passagerantal, kombineret med forældet teknologi, bidrager alderen i dag til stigende forsinkelser og trængsel på platformene. Den øgede tilstrømning af mennesker, kombineret med daglige forsinkelser, resulterer ofte i overbelastning af platformene, hvilket bidrager til forringet passagereroplevelse samt sikkerhedsmæssige bekymringer.For at finde et nyt perspektiv på udfordringerne lancerede MTA og PNYC, som nogle af de første, en tech-accelerator sidste år for at finde teknologier, der er designet til at begrænse forsinkelser og modernisere det offentlige transportsystem.





Over 100 virksomheder tilmeldte sig - og seks finalister, inklusiv Veovo, blev valgt. MTA havde brug for løsninger til at hjælpe med at tackle en række foruddefinerede problemer, herunder trængsel.





Veovo-løsningen tager højde for ændringer i tidsplanen, togforsinkelser eller andre operationelle udfordringer, der medfører problemer med overbelægning af platformene eller togkapaciteten. Målet er at give advarsler på forhånd, så MTA kan tage forebyggende foranstaltninger.





Bedre data til optimerede rejseoplevelser

Ved at bruge en kombination af forskellige sensorteknologier, sammen med avancerede dataalgoritmer giver løsningen et pålideligt overblik over mængden af passagerer, hvordan folk bevæger sig på og imellem stationerne, gennemsnitlig ventetid og kapaciteten i togene.







Udover realtids-rapportering anvendes data også til at forudsige og opdage uregelmæssigheder, som eksempelvis ved ombygninger, reparationer, hændelser eller forsinkelser. Det betyder, at når tingene afviger fra normen, kan indvirkningen på især kapacitet og opholdstid identificeres, så man bedre kan forudse passagervolumen og bevægelsesmønstre, og derved minimere forstyrrelser.







Deling af disse data vil gøre det muligt for pendlerne at træffe mere velovervejede beslutninger, som for eksempel afgangstidspunkt eller valg af station. En mere jævn fordeling af passagerer minimerer risikoen for overfyldte platforme yderligere og forbedrer i sidste ende rejseoplevelsen.







- Efter en global konkurrence sidste efterår blev Veovo valgt til at facilitere en løsning til forbedring af Subway-servicen. Med Veovos sensorer og analyser har MTA nu mere pålidelig data til at informere om serviceændringer samt at forbedre sikkerheden på platformene, siger Natalia Quintero, der er direktør for Transit Tech Lab.







- Efter en vellykket prøveperiode er vi glade for, at MTA har besluttet at fortsætte samarbejdet med os. Anvendelsen af den enorme mængde data der indsamles, gør det muligt for MTA at lære af fortiden, forudsige fremtiden, og dermed foretage informerede beslutninger. Vi er overbeviste om, at det vil give dem en unik mulighed for at styre driften bedre og sikre, at pendlere får en god transitoplevelse. Vi ser frem til vores fortsatte samarbejde med MTA, siger Peter Knudsen, der er ansvarlig chef for Veovo’s danske afdeling.







Forbedre fremkommeligheden ved tunnelreparation

I det etårige pilotprojekt vil løsningen blive rullet ud på L-linien under planlagt rekonstruktion af Canarsie Line tunnellen, som blev hårdt beskadiget af orkanen Sandy i 2012. Det sker i et forsøg på at reducere de potentielle forsinkelser og overbelægning.





Ud over at skulle optimere kapaciteten på New Yorks undergrundsstationer er løsningen også implementeret på banegårde i Holland, Italien og New Zealand. Veovo anvendes også i alle de store danske lufthavne, samt i Amsterdam, Auckland og Manchester lufthavnene. Teknologien bruges også i stor skala til at forbedre fremkommeligheden i trafikken i Aarhus, Bangkok, Stockholm og på New Zealand.





Om Veovo:

Veovo er en samarbejdsplatform, der primært hjælper lufthavne globalt med at tage de rigtige driftsmæssige, kapacitetsmæssige og kommercielle beslutninger, hvilket skaber rollespecifikke, forretningsorienterede svar på de udfordringer man står overfor. Veovo har udover i Vester Hassing også kontorer i London, Auckland og Orlando.

