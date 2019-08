Nye biler strømmer til Thy

Fredag 2. august 2019 kl: 08:00

Om Teutonerstøtten:

Af: Redaktionen N.C. Christensen & Sønner’s nye Scania R 520 ved ”Teutonerstøtten” - en syv meter høj keramisk søjle udført af keramikeren Erik Nyholm og placeret ved indkørslen til Hurup fra Hovedvej 11.Allan Christensen, der ikke er i familie med vognmandsfirmaet, som blandt andet beskæftiger sig med transport over hele Danmark af margarine, pasta, og andre dagligvarer, har kørt for N. C. Christensen & Sønner A/S i 32 år.Han kommer over i den nye R 520 fra en Scania R 450, og tidligere har han også kørt Iveco og Mercedes-Benz. Han har faktisk været glad for dem alle, men han har dog ekstra høje forventninger til den nye R 520’er, som han selv har fået lov til at vælge og sætte sit præg på. Det har blandt andet betydet, at Bj Autopolstring i Padborg har givet førerhuset en omgang indvendigt, mens Mosegaards Autolakering har malet bilen i Thy-virksomhedens farver. Stiholt i Thisted har stået for opbygning og klargøring til levering. Det gælder også den reparations- og vedligeholdelsesaftale, som skal følge bilen i op til 10 år, eller til tælleren runder 1,2 millioner kilometer.Den nye Scania R 520 skulle egentlig have været sat i drift noget tidligere, end den reelt kom ud at køre. Forsinkelsen skyldtes, at Allan Christensen var på ferie, da bilen stod klar. Men den fik lov til at blive stående, indtil har kom tilbage. Sådan gør man nemlig i vognmandsforretningen i Thy, hvor der er respekt om chaufførerneStiholt har iøvrigt leveret endnu en ny Scania til N. C. Christensen & Sønner A/S.Den betegnes som et vartegn for Hurup og er med til at markere den gamle ravhandelsvej, som teutonerne fra Thy (Teut) etablerede ned gennem Europa for over 2.000 år siden - og som århundreder senere stadig fungerede og sågar kom til at krydse vikingernes handelsrute.