Togoperatør skal have ny direktør

Mandag 29. juli 2019 kl: 08:26

Om TX Logistik AG

TX Logistik blev etableret i 1999

Selskabet har datterselskaber i Schweiz, Østrig, Danmark og Sverige - og kontorer i Italien og Holland

Since January 2017 har TX Logistik været et fuldt ejet af Mercitalia Logistics S.p.A., , der er et datterselskab under Ferrovie dello Stato Italiane - der er et statsejede italiensk jernbaneselskab

Af: Jesper Christensen Mirko Pahl stod for en yderligere udvikling af selskabet. Han fokuserede blandt andet op en organisatorisk genopretning af firmaet med fokus på moderne multimodale lokomotiver, men også på at fornyet licenserne til at køre på jernbanerne i Sverige og Danmark, og på transportoperationerne i den schweiziske korridor.For at fremtidssikre TX Logistik har Mirko Pahl også stået for at få investeret i automatisering og digitalisering.Mirko Pahls efterfølger ventes at blive præsenteret i løbet af de næste dage.