Asfaltarbejder lukker motorvejsstrækning ud fra mod Aarhus

Fredag 26. juli 2019 kl: 07:56

Fredag 26. juli klokken 20.00 til mandag 29. juli klokken 05.30

Fredag 2. august klokken 20.00 til mandag 5. august klokken 05.30





Af: Redaktionen Årsagen til lukningen er, at der skal lægges ny asfalt på motorvejen (Rute 501). Arbejdet er en del af det store asfaltarbejde mellem Skanderborg Syd og Aarhus Syd.Lukningen sker i følgende to perioder:Trafikanter på E45 i både nord- og sydgående retning vil ikke blive berørt af lukningerne.

Trafikanter, som skal sydpå via Aarhus Syd Motorvejen, skal benytte frakørsel <2> og via Genvejen til E45. Herfra er det nødvendig at køre nordpå og vende ved motorvejskryds Aarhus Vest for at undgå landevejene.









